Англія

Конкретні імена не називаються, проте "пенсіонери" розглядають деяких талантів.

Поточний футбольний сезон в європейському футболі ще не завершено, проте лондонський Челсі вже почав планування своїх дій у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "пенсіонерів" влітку хоче посилити позицію лівого захисника.

Наразі конкретні імена, які можуть посилити Челсі на цьому амплуа, не уточнюються, але лондонський клуб вивчає кількох молодих талантів.

Раніше повідомлялося, що посилення позиції лівого захисника також буде метою Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно, тому між двома клубами АПЛ може виникнути конкуренція.