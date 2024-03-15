Англія

Тренер висловив думку щодо майбутнього опонента у головному єврокубку.

Хосеп Гвардіола розповів щодо зустрічі з Реалом у Лізі чемпіонів - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Це майже як традиція: три роки поспіль грати зі справжніми королями турніру. Сподіваюся, ми підійдемо до гри в добрий момент. Матч-відповідь вдома — це те, що наразі маємо".

У 1/4 фіналу в головному єврокубку Манчестер Сіті зіграє з Реалом спершу на Сантьяго Бернабеу, а далі на Етіхад Стедіум.

В попередній раз англійська команда виграла у іспанського клубу в півфіналі минулого сезону.