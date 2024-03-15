Тренер висловив думку щодо майбутнього опонента у головному єврокубку.
Хосеп Гвардіола - Getty Images
15 березня 2024, 17:35
Хосеп Гвардіола розповів щодо зустрічі з Реалом у Лізі чемпіонів - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Це майже як традиція: три роки поспіль грати зі справжніми королями турніру. Сподіваюся, ми підійдемо до гри в добрий момент. Матч-відповідь вдома — це те, що наразі маємо".
У 1/4 фіналу в головному єврокубку Манчестер Сіті зіграє з Реалом спершу на Сантьяго Бернабеу, а далі на Етіхад Стедіум.
В попередній раз англійська команда виграла у іспанського клубу в півфіналі минулого сезону.