Англія

Український хавбек залишився на лаві для запасних.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд вирушить у гості до Бернлі.

Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на цей матч, а якому не знайшлося місця юному українському атакуючому півзахисникові Єгору Ярмолюку.

20-річний українець традиційно залишився в запасі Брентфорда.

Матч Бернлі — Брентфорд відбудеться сьогодні, 16 березня, о 17:00 за київським часом.