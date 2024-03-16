Англія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ньюкасл.

Манчестер Сіті та Ньюкасл зіграють поміж собою на Етіхаді в рамках чвертьфіналу Кубка Англії.

Хосеп Гвардіола, після нічиєї проти Ліверпуля (1:1), залучив до стартового складу Ортегу до рамки воріт, тоді як Діаш та Гвардіол гратимуть у захисті, а Ковачич розташується в опорній зоні. Доку повернеться на лівий фланг атаки.

Едді Гау, на тлі поразки від лондонського Челсі (2:3), використав із перших хвилин Ласселса третім центральним захисником, тоді як Мерфі гратиме на правому фланзі.

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, Фоден, Доку — Голанд.

Запасні: Карсон, Стоунз, Аке, Гріліш, Альварес, Гомес, Нунеш, Бобб, Льюїс.



Ньюкасл: Дубравка — Мерфі, Шер, Ласселс, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Віллок — Ісак, Гордон.

Запасні: Каріус, Дамметт, Рітчі, Таргетт, Крафт, Голл, Альмірон, Андерсон, Майлі.



Гра Манчестер Сіті — Ньюкасл почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.