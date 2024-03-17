Завершився матч чемпіонату Англії.
Вест Гем - Астон Вілла - Getty Images
17 березня 2024, 18:07
Вест Гем і Астон Вілла зіграли у результативну нічию. У першому таймі забив Майкл Антоніо, але Нікола Дзаньоло відмітився голом у відповідь.
Команда Девіда Моєса знаходиться 7 місці у таблиці. Колектив Унаї Емері займає 4 сходинку.
Вест Гем — Астон Вілла 1:1
Голи: Антоніо, 29 — Дзаньоло, 79
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Емерсон (Крессвелл, 84) — Альварес, Соучек — Боуен, Пакета (Ворд-Праус, 84), Кудус — Антоніо (Джонсон, 66)
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Лангле (Кеш, 46), Торрес, Морено (Дінь, 63) — Бейлі, Тілеманс, Луїз, Роджерс (Дзаньоло, 63) — Дуран (Діабі, 46), Воткінс
Попередження: Альварес, Кудус, Мавропанос — Тілеманс, Дзаньоло, Луїз