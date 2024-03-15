Німеччина

Раніше вінгер "швабів" опинився у сфері інтересів Баварії.

У Вест Гемі звернули увагу на лівого вінгера Штутгарта Кріса Фюріха, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Раніше повідомлялося, що 26-річний німець зацікавив Баварію. Проте, Плеттенберг зазначає, що інтерес із боку Баєра, РБ Лейпциг і Боруссії (Дортмунд) наразі є більш конкретним, ніж інтерес мюнхенців. "Червоним" відомі деталі щодо потенційного придбання Фюріха, але вони ще не оголосили його своєю трансферною ціллю.

Зазначається, що якщо Штутгарт отримає місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон, то вінгер обійдеться його можливій майбутній команді у 20 мільйонів євро (клаусула).

У поточному сезоні Фюріх взяв участь у 29 поєдинках "швабів" у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 7 гольовими передачами. Зараз він є найкращим асистентом клубу.