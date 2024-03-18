Фанати "пенсіонерів" незадоволені роботою аргентинського фахівця.
Почеттіно, getty images
18 березня 2024, 20:16
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно закликав вболівальників "синіх" довіряти рішенням клубу на фоні критики на свою адресу. Цитує аргентинця BBC.
"Нашим фанатам важко зрозуміти, якщо ми не виправдовуємо очікувань. Я вже казав, що я сильний, я не маю проблем. Ми продовжимо рухатись у тому ж напрямку. Сподіваюся, що у наступному матчі вболівальники беззастережно підтримуватимуть команду, бо ми представляємо Челсі.
Ми знаходимося в процесі, коли хочемо зробити наших фанатів щасливими, і ми намагатимемося до останнього. Я сподіваюся, що нам вдасться досягти того, щоб з цього моменту і до кінця сезону в нас встановився зв'язок із вболівальниками.
Я не прошу, щоб вони довіряли мені – вони повинні довіряти клубу, адже, зрештою, якщо я тут, то так вирішив клуб.
Справа не в тому, щоб довіряти мені чи гравцям, а в довірі керівництву до того, що клуб робить. Йдеться про довіру до всіх, не лише до мене", – сказав 52-річний фахівець.