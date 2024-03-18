Англія

Фанати "пенсіонерів" незадоволені роботою аргентинського фахівця.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно закликав вболівальників "синіх" довіряти рішенням клубу на фоні критики на свою адресу. Цитує аргентинця BBC.

"Нашим фанатам важко зрозуміти, якщо ми не виправдовуємо очікувань. Я вже казав, що я сильний, я не маю проблем. Ми продовжимо рухатись у тому ж напрямку. Сподіваюся, що у наступному матчі вболівальники беззастережно підтримуватимуть команду, бо ми представляємо Челсі.

Ми знаходимося в процесі, коли хочемо зробити наших фанатів щасливими, і ми намагатимемося до останнього. Я сподіваюся, що нам вдасться досягти того, щоб з цього моменту і до кінця сезону в нас встановився зв'язок із вболівальниками.