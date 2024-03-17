Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Лестером.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у чвертьфіналі Кубку Англії проти Лестера (4:2).

"У цьому футбол, у цьому краса Кубку Англії. Насамперед, ми справді заслужили вихід до півфіналу.

Нам потрібно підтримати Стерлінга, він чудовий гравець. Має більше 10 років досвіду в Прем'єр-лізі. Звичайно, я думаю, що його внесок був добрим. Йому трохи не пощастило з деякими діями, в яких він мав забити, але ми команда і маємо бути разом.

Вболівальники мають право виявляти свої емоції. Ми намагаємось наголосити, що вболівальники не критикують. Вони хочуть найкращого для команди та гравців. Але ми беремо участь у проекті. Нам потрібна підтримка та віра. Ми намагаємося збудувати щось.

Ми перебуваємо в процесі побудови команди. Я дуже добре знаю, як нею керувати. Вболівальники хочуть виграти гру, і ми цього досягли. Фанати хочуть поїхати на Вемблі, і ми цього досягли. Їм треба повірити мені, що я поводитимуся так, як я вважаю найкраще для клубу.

Ми повинні шанувати їхню думку так само, як вони повинні шанувати моє рішення", — наводить слова Почеттіно прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Лестер.