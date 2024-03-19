Англія

Для клубу це було несподівано і це підірвало його довіру до Прем'єр-ліги.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті опублікував заяву щодо рішення АПЛ зняти з клубу чотири очки за недотримання фінансових правил.

"Ноттінгем Форест вкрай розчарований рішенням комісії накласти на клуб санкцію у вигляді позбавлення чотирьох очок. Незважаючи на наше розчарування, ми дякуємо комісії за згоду зайнятися цим питанням у прискореному порядку.

Після кількох місяців взаємодії з АПЛ та виняткової співпраці протягом усього процесу це було несподівано та підірвало довіру, яку ми мали до Прем'єр-ліги. Те, що Прем'єр-ліга домагалася санкції у розмірі восьми очок як відправна точка, було абсолютно непропорційно.

Рішення Комісії викликає питання, що хвилюють усі клуби-претенденти. Ринок трансферів гравців — це вузькоспеціалізоване торгове середовище, яке не можна порівнювати з продажем звичайних продуктів та послуг. Обґрунтування комісії полягає в тому, що клуби мають інвестувати лише після того, як вони матимуть прибуток від розвитку своїх гравців.

Таке міркування руйнує мобільність у футбольній піраміді, а результатом рішення буде різке скорочення простору для маневру для всіх подібних клубів, що призведе до стагнації нашої національної гри.

Ми вважаємо, що високий рівень співпраці, продемонстрований клубом у ході цього процесу та підтверджений і зафіксований у рішенні комісії, не був зустрінутий взаємністю з боку Прем'єр-ліги", — йдеться у заяві клубу.

Після зняття чотирьох очок Ноттінгем Форест має 21 очко та посідає 18 місце у зоні вильоту.