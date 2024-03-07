Англія

"Лиси" могли порушити фінансовий регламент перед своїм вильотом до Чемпіоншипу.

Лестеру пред'явлені звинувачення у передбачуваному порушенні правил Прем'єр-ліги з прибутку та сталого розвитку в їх останній кампанії перед вильотом, а це означає, що наступного сезону їм може загрожувати вирахування очок. Про це повідомляє Sky Sports.

Фінансові звіти Лестера за минулий сезон, які мають бути оприлюднені пізніше, покажуть, що клуб перевищив збитки на суму 105 мільйонів фунтів стерлінгів, дозволені за три попередні сезони.

Це може означати, що АПЛ офіційно звинуватить Лестер вже наступного тижня.

Раніше подібні порушення з боку Евертона та Ноттінгема призвели до вирахування очок.

Однак, незважаючи на те, що порушення правил АПЛ може призвести до покарання клубу в Чемпіоншипі, Лестеру цього сезону не загрожує вирахування очок.

Минулого літа Прем'єр-ліга проголосувала за введення нових правил для прискорення фінансових порушень, але вони були введені вже після того, як Лестер вилетів до Чемпіоншипу, і тому до них це не стосується.

Крім того, терміни, необхідні для створення незалежної дисциплінарної комісії для розгляду справи та подальшого винесення рішення – і все це з можливістю того, що клуб може оскаржити будь-які санкції – означають, що ця справа, напевно, затягнеться як мінімум до літа.

Тим не менш, "лиси" можуть розпочати наступний сезон — у якому б дивізіоні вони не знаходилися — з негативним рахунком очок, якщо АПЛ звинуватить їх, і порушення буде доведено комісією.

Також джерело повідомляє, що низка суперників Лестера, що знаходяться на вершині Чемпіоншипу, уважно стежать за ситуацією і розглянуть можливість вжити заходів, якщо переконаються, що Лестер отримав несправедливу перевагу.

Минулої середи Лестер уник санкцій з боку Англійської футбольної ліги, незважаючи на те, що їхні останні звіти вказують на те, що вони збираються порушити фінансові правила другого дивізіону до кінця сезону.

Лестер ще не порушив фінансові правила EFL і клуб має кілька місяців, щоб переконатися в їх дотриманні – можливо, шляхом продажу гравців до закінчення поточного фінансового року до кінця червня.

Минулого року Лестер оголосив про рекордні збитки у розмірі 92,5 млн фунтів стерлінгів за сезон-2021/22, і очікується, що їхні наступні звіти також покажуть значний дефіцит — хоча продаж Веслі Фофани в Челсі за 70 млн фунтів стерлінгів, дещо пом'якшить удар.

Після 36 турів Лестер набрав 81 очко і лідирує у Чемпіоншипі, випереджаючи Іпсвіч на три бали. Трійку найкращих замикає Лідс, який набрав 76 очок.