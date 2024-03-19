Англія

Легенда висловився щодо чемпіонської боротьби у Бундеслізі.

Сер Алекс Фергюсон став довічним членом франкфуртського Айнтрахта, після чого поспілкувався з преслужбою клубу, передає офіційний сайт "орлів".

Легендарний шотландський тренер відповів, чи є у нього враження від Айнтрахта попри те, що з Манчестер Юнайтед він ніколи не грав проти франкфуртців.

"Найуспішніший період Франкфурта був під час моєї кар'єри в Абердіні у 70-80-х роках, коли вони виграли Кубок УЄФА у 1980 році. Нещодавно вони здолали Барселону (2022 рік), вірно? Я бачив це. Я завжди сподіваюся побачити перемогу аутсайдера. Можливо, вболівальники Баварії з цим не погодяться, втім, як і всі нейтральні вболівальники у Німеччині, я справді сподіваюся, що хтось інший знову виграє чемпіонат", — заявив Фергюсон.

Нещодавно співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф висловився щодо чемпіонської боротьби в АПЛ.