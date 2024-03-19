Німеччина

Важливий для кар'єри легенди Абердін зустрічався з німецьким клубом у цьому сезоні.

Легендарний шотландський тренер сер Алекс Фергюсон став довічним членом франкфуртського Айнтрахта, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

В Айнтрахті зазначили, що у них із Фергюсоном є чимало точок дотику. В Абердіні франкфуртці зіграли у 2023 році заключний матч групового етапу Ліги конференцій проти однойменного місцевого клубу. У місті є статуя на честь легендарного тренера, з яким команда здобула 3 чемпіонства Шотландії, 4 Кубка країни, один Шотландський кубок ліги, Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА.

За кілька тижнів після того поєдинку медіа-делегація Айнтрахта вилетіла до Великої Британії, щоб особисто зустрітися з 82-річним шотландцем і запропонувати йому довічне членство у клубі. Фергюсон був радий пропозиції франкфуртців і погодився прийняти її.