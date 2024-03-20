Англія

У команді налаштовані на топовий матч з наступним опонентом у турнірі.

Мілан ван Евейк поділився думкою щодо жеребкування Кубка Англії.

"Жеребкування нормальне, проти Манчестер Сіті у нас майже не було б шансів. З усією повагою, Манчестер Юнайтед — це топ-клуб, але у них бувають матчі, де все не завжди йде дуже добре" — цитує ван Евейка ресурс Daily Star.

У 1/4 фіналу Кубка Англії Ковентрі вдалося виграти у Вулвергемптона завдяки голам у доданий час другого тайму і вийти до наступної стадії даного турніру.

Також у півфіналі зіграють Манчестер Сіті і Челсі.