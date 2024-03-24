Англія

Мінімальна поразка англійців на Вемблі.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував товариську гру з національною командою Бразилії (0:1). Слова англійського фахівця наводить BBC.

"Думаю, до 80-ї хвилини ми грали добре. Ми подивилися багато гравців, у яких мало матчів за збірну, ми володіли м'ячем та били по воротах, але один момент безжально змінив гру.

Вони мають фантастичну атакуючу лінію, тому нам треба було добре захищатися. Ми не реалізували пару моментів, в свою чергу Пікфорд рятував нас кілька разів.

Не можна сказати, що нас повністю перегравали, ми часто перехоплювали володіння м'ячем, контратакували, але не вистачало завершального удару", — заявив Саутгейт.