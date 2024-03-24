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Непоганий дебют для нового тренера "селесао".

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор прокоментував переможний результат матчу з національною командою Англії (1:0). Цитує 61-річного фахівця esporte.ig.

"Я дуже радий, адже нам протистояла одна з найкращих команд у світі, яка досягає стабільних результатів і має висококласних гравців у півзахисті та атаці.

Ми й надалі атакуватимемо – це суть бразильського футболу. Сподіваюся, продовжимо в тому ж ключі крок за кроком, спокійно, розвиваючись і додаючи у нашій грі. Разом з тим, ми усвідомлюємо, що це лише один матч на шляху до чемпіонату світу

Ендрік? Час покаже, ким він стане. Вважаю, якщо він продовжить у тому ж дусі, то його ім'я, безумовно, стане дуже важливим у бразильському та світовому футболі. Він демонструє майстерність, яка нехарактерна для таких молодих гравців. Сподіваюся, що він продовжуватиме показувати високий рівень футболу", — заявив бразильський фахівець.