Англія

Італійський фахівець продовжує перебувати в стані пошуку нового клубу.

Досвідчений італійський головний тренер Мауріціо Саррі за ходом поточного сезону не впорався з роботою на чолі римського Лаціо та зрештою був вимушений залишити колектив, із яким працював упродовж останніх трьох років.

Утім, 65-річний фахівець не має тривалий час залишатись без роботи, адже на нього вже очікують пропозиції від інших клубів.

Одну з таких, від англійського Ноттінгем Форест, Саррі відхилив напередодні.

А пропонував клуб із АПЛ чимало — одразу трирічний контракт та зобов’язання влітку провести чергову потужну трансферну кампанію.

Утім, італієць на це не погодився, вирішивши взяти перерву в кілька місяців перед початком пошуку нового місця роботи.

Місцеві ЗМІ пов’язують його з роботою у Фіорентині в новому сезоні.