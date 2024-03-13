Італія

Керівництво клубу прийняло запит про відставку від досвідченого керманича.

Італійський Лаціо в цьому сезоні, на тлі "срібла" зразка попередньої кампанії, демонструє вкрай посередні результати в Серії A, посідаючи дев’яту сходинку та відстаючи від зони єврокубків щонайменше на сім залікових балів.

Окрім цього, "орли" досі беруть участь у Кубку країни, де на стадії півфіналу зіграють проти туринського Ювентуса, а також минулого тижня вилетіли з Ліги чемпіонів УЄФА, поступившись мюнхенській Баварії на стадії 1/8 фіналу.

Однак ключовим показником успішності роботи головного тренера Мауріціо Саррі завжди залишався чемпіонат, де три поразки поспіль зрештою змусили досвідченого фахівця написати заяву про звільнення напередодні.

Розгляд цього запиту в керівництва Лаціо не потребував значного часу — рішення було ухвалено вже на наступний день, тому Саррі із кількома своїми помічниками залишили розташування команди.

У складі римлян 65-річний Мауріціо працював із літа 2021 року, провівши відтоді 137 матчів (65 перемог, 30 нічиїх, 42 поразки, різниця голів — 205:159).

Разом із тим, Лаціо повідомив, що командою управлятиме Джованні Мартуск'єлло — 52-річний італійський тренер, що раніше був керманичем Емполі, тренером по розвитку техніки в міланському Інтері та асистентом головного тренера в туринському Ювентусі й Лаціо за часів Саррі.