Іспанія

Іспанський форвард продовжить виступати у складі "вершкових".

Нападник Еспаньйола Хоселу, швидше за все, продовжуватиме виступати у складі мадридського Реалу. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" близьке до того, щоб викупити контракт 33-річного іспанця наприкінці сезону. За викуп вони заплатять 1,5 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Хоселу провів 35 матчів, у яких забив 13 голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті запропонував Модричу місце у своєму тренерському штабі.