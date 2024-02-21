Іспанський форвард продовжить виступати у складі "вершкових".
Хоселу, Getty Images
21 лютого 2024, 14:39
Нападник Еспаньйола Хоселу, швидше за все, продовжуватиме виступати у складі мадридського Реалу. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" близьке до того, щоб викупити контракт 33-річного іспанця наприкінці сезону. За викуп вони заплатять 1,5 мільйонів євро.
Нинішнього сезону Хоселу провів 35 матчів, у яких забив 13 голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Анчелотті запропонував Модричу місце у своєму тренерському штабі.