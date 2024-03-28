Скаути "чайок" працюють по всьому світу.
Отеле, getty images
28 березня 2024, 15:20
Англійський Брайтон цікавиться вінгером румунського ЧФР Клуж Філіпом Отеле. Про це повідомляє The Standart.
За інформацією джерела, румуни оцінюють 24-річного гравця приблизно у три мільйони фунтів стерлінгів.
Раніше нігерійський футболіст тренувався в академії лондонського Арсеналу у віці 14 років, проте на той момент не зміг залишитися в Англії через візові обмеження.
Зазначається, що перед можливим поверненням до Англії Отеле вирушить в оренду до бельгійського клубу Юніон.
Цього сезону Філіп Отеле відіграв за ЧФР Клуж 35 матчів, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.
Нещодавно повідомлялося, що нападник Брайтона Ундав хоче залишитися у Штутгарті.