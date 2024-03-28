Англія

Скаути "чайок" працюють по всьому світу.

Англійський Брайтон цікавиться вінгером румунського ЧФР Клуж Філіпом Отеле. Про це повідомляє The Standart.

За інформацією джерела, румуни оцінюють 24-річного гравця приблизно у три мільйони фунтів стерлінгів.

Раніше нігерійський футболіст тренувався в академії лондонського Арсеналу у віці 14 років, проте на той момент не зміг залишитися в Англії через візові обмеження.

Зазначається, що перед можливим поверненням до Англії Отеле вирушить в оренду до бельгійського клубу Юніон.

Цього сезону Філіп Отеле відіграв за ЧФР Клуж 35 матчів, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.

Нещодавно повідомлялося, що нападник Брайтона Ундав хоче залишитися у Штутгарті.