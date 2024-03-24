Німеччина

Німець турецького походження орендований "швабами" у Брайтона.

Керівництво Штутгарта намагається домовитися щодо повноцінного трансферу центрального нападника Деніза Ундава, орендованого "швабами" у Брайтона, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Плеттенберг зазначає, що 27-річний німець хотів би залишитися у складі Штутгарта. Станом на зараз, переговори між клубами тривають.

"Я був би щасливий, якби це працювало швидше. Проте, це повільний процес, оскільки є ще інші сторони, з якими потрібно поговорити", — заявив сам Ундав.

Повідомляється, що його клаусула становить близько 13-15 мільйонів євро. Контракт нападника з Брайтоном розраховано до кінця червня 2026 року.

У поточному сезоні Ундав взяв участь у 25 матчах Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 7 асистами. Він є другим найкращим гравцем команди за системою гол+пас.