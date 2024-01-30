Німеччина

Гравець навряд змінить клубну прописку вже взимку.

Правий вінгер Лілля Едон Жегрова зацікавив РБ Лейпциг, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництву "биків" подобається 24-річний косовар і вони зверталися до Лілля щодо нього, але зимовий трансфер є неможливим. Сам гравець мріє влітку приєднатися до одного з найкращих клубів Німеччини.

За даними Плеттенберга, перехід Жегрови оцінюється у 17-20 мільйонів євро. Контракт вінгера з Ліллем розраховано до кінця червня 2026 року.

У цьому сезоні гравець взяв участь у 28 матчах французького клубу у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 7 асистами.