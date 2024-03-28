Англія

Коментар від наставника щодо виступів українського півзахисника у команді.

Тренер Брентфорда В Ніл Макфарлейн розповів щодо виступів Єгора Ярмолюка.

"Завдяки своїй динамічності Єгор міг впоратися з інтенсивністю наших тренувань. У цьому плані він фантастичний. Думаю, будь-якому гравцеві з високим потенціалом, який прийшов до нас, важливо переконатися, що він абсолютно готовий піднятися і скористатися своєю можливістю, коли справа стосується Томаса Франка та першої команди, звикнути до тактичних деталей гри з м'ячем та без м'яча", — цитує Ніла офіційний YouTube-канал Брентфорда.

"Коли Єгор адаптувався, його фізичні кондиції та все інше почало покращуватися. І можна було бачити неймовірно цілеспрямовану людину, яка хотіла вдосконалюватися щодня. Саме такі гравці нам потрібні. З часом його англійська покращилася, і це допомагало йому.

Повертаючись до періоду адаптації. Мабуть, найважливішим для Єгора було отримання та оформлення страховки на авто. Він дуже нервував через цю ситуацію, але клуб доклав усіх зусиль, щоб вирішити її. Це щодо тих дрібниць, які допомагають гравцеві почуватися комфортно за межами поля. У цьому плані наш клуб неймовірний.

Для мене було справжнім задоволенням тренувати його кожен божий день, тому що, повторюся, він постійно хотів самовдосконалюватися. Він також покращив команду. Ми допомогли йому в цьому та усьому іншому. Дуже приємно бачити, як він продовжує це робити та добре виступає за першу команду цього сезону".

Цього сезону 20-річний гравець провів 21 матч в усіх можливих турнірах.