Англія

Манчестер Сіті втратив двох захисників під час перерви на матчі збірних.

Центральний і правий захисники Манчестер Сіті Джон Стоунз і Кайл Вокер не допоможуть своїй команді у домашньому матчі 30 туру АПЛ проти Арсеналу, передає офіційний сайт манкуніанців.

Стоунз і Вокер були вимушені залишити поле під час товариських поєдинків збірної Англії з Бельгією та Бразилією. Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не повідомив термінів відновлення англійців.

"Травма Кайла серйозніша, ніж Джона, але вони вибули на не знаю скільки матчів", — сказав він.

Керманич манкуніанців додав, що голкіпер Едерсон почуває себе набагато краще, тоді як із центральним захисником Мануелем Аканджі все добре.

Атакуючий півзахисник Кевін Де Брюйне і лівий вінгер Джек Гріліш тренувалися у четвер, тож вони також можуть опинитися у заявці Манчестер Сіті на центральний поєдинок наступного туру чемпіонату Англії.

Нагадаємо, Арсенал гостюватиме на Етіхад Стедіум у неділю, 31 березня. Стартовий свисток у матчі має пролунати о 18:30 за київським часом.