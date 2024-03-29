Англія

Тренер висловив думку щодо рішення захисника залишитися у команді.

Мікель Артета розповів щодо рішення Бена Вайта не відправлятися до збірної Англії.

"Він отримав велику любов. Ви просто повинні подивитися, що говорять його товариші по команді та всі, хто йому близький у футболі", — цитує тренера офіційний сайт Арсенала.

"Сподіваюся, він зможе якнайкраще представляти свою країну одного дня. Це залежить від нього".

Перед товариськими матчами національної команди у березні захисник відмовився їхати до збірної, втім головний тренер Гарет Саутгейт сказав, що двері для Бена будуть відчинені.

Цього сезону 26-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 4 асисти.