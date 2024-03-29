Англія

У клубі розглядають варіант з запрошенням спеціаліста.

Ньюкасл розглядає варіант із запрошенням Паоло Мальдіні на посаду спортивного директора — повідомляє Inews.

Досвідченого спеціаліста можуть запросити замість Дена Ешуорта, який відправився у Манчестер Юнайтед взимку, головним кандидатом є Пол Мітчелл.

Серед інших кандидатур називається Угу Віана, який успішно працює у лісабонському Спортінгу. Також Ньюкасл розмовляв з екс-директором Роми Тіагу Пінту і Педро Брасом з Бенфіки.

Наразі англійська команда займає 10 місце у АПЛ.