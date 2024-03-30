Англія

Тренер висловив думку стосовно виступів Челсі.

Маурісіо Почеттіно розповів щодо нинішніх виступів Челсі.

"Ми дуже добре знаємо, що робимо, тому я сміюся, коли вболівальники кажуть: ти не знаєш, що робиш", — цитує Маурісіо інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми будемо сильними, ми хочемо досягти успіху тут. Ми завжди спокійно і невимушено ставимося до проекту і знаємо, що він новий".

Наразі Челсі займає 11 місце у чемпіонаті Англії. У 30 турі команда зіграє з Бернлі.