Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 17 березня 2024 року.

У чвертьфінальному матчі Кубку Англії лондонський Челсі на своєму полі обіграв Лестер (4:2).

Рахунок у матчі був відкритий на 13 хвилині зусиллями Кукурельї, після чого наприкінці першого тайму перевагу "синіх" подвоїв Палмер. На початку другого тайму "лисиці" відіграли один м'яч — автогол на рахунку Дісасі. Через 11 хвилин Мавідід зрівняв цифри на табло.

Коли справа підходила до нічийного результату, команді Маурісіо Почеттіно вдалася неймовірна кінцівка. На другій компенсованій хвилині Чуквуемека вивів "синіх" вперед, а через шість хвилин Мадуеке подвоїв перевагу господарів поля.

Також додамо, що у середині першого тайму Стерлінг не реалізував пенальті.

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі та відіграв 78 хвилин, після чого був замінений.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Лестер в 1/4 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Челсі — Лестер 4:2

Голи: Кукурелья, 13, Палмер, 45, Чуквуемека, 90+2, Мадуеке, 90+8 — Дісасі, 51 (авт.), Мавідід, 62.

На 26-й хвилині Рахім Стерлінг (Челсі) не забив пенальті (воротар).

Челсі: Санчес — Гюсто, Дісасі, Чалоба, Кукурелья (Чілвелл, 90+1) — Кайседо, Галлагер — Палмер, Мудрик (Чуквуемеку, 78), Стерлінг (Мадуеке, 86) — Джексон.

Лестер: Столарчик — Чаудрі, Фас, Вестергор, Дойл — Ндіді (Коуді, 77), Дьюсбері-Голл — Вінкс, Фатаву (Акгюн, 64), Мавідіді (Джастін, 75) — Дака.

Попередження: Мавідіді, Коуді.

На 73-й хвилині був вилучений Каллум Дойл (Лестер) (грубе порушення).