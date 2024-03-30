Англія

Аргентинський фахівець відзначив прогрес українського півзахисника.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо прогресу українського вінгера "синіх" Михайла Мудрика. Цитує 52-річного аргентинця Фабриціо Романо.

"Я помітив, що він став більш зрілим. Мудрик є хорошим прикладом гравця, якому потрібен час, щоб стати зрілим та усвідомити, де він знаходиться.

Їм усім потрібен час, комусь менше, комусь більше. Але ми хочемо, щоб молоді гравці якумого швидше адаптувалися та приносили користь команді", — заявив Почеттіно.

В рамках 30-го туру АПЛ, лондонський Челсі на Стамфорд Бридж прийматиме Бернлі. Гра відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.