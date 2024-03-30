Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 березня 2024 року.
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30 березня 2024, 20:49
Михайло Мудрик заробив пенальті та вилучення для суперника, але цього забракло, щоб здобути перемогу — 2:2.
Челсі грав в більшості більшу частину матчу через вилучення Ассіньйона.
Огляд матчу:
Челсі — Бернлі 2:2
Голи: Палмер, 44, 78 - Каллен, 47, О'Ши, 81
Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 87), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо (Стерлінг, 74), Фернандес — Палмер, Галлагер (Мадуеке, 63), Мудрик — Джексон
Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Вітіньо да Сілва — Брун Ларсен (Браунгілл, 47), Каллен, Берге, Одобер (Гудмундссон, 71) — Амдуні (Тейлор, 45), Фостер (Родрігес, 70)
Попередження: Кукурелья, Галлагер — Ассіньйон, Каллен, Естев.
Вилучення: Ассіньйон, 41.