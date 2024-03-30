Михайло Мудрик заробив пенальті та вилучення для суперника, але цього забракло, щоб здобути перемогу — 2:2.

Челсі грав в більшості більшу частину матчу через вилучення Ассіньйона. 

Огляд матчу

Челсі — Бернлі 2:2
Голи: Палмер, 44, 78 -  Каллен, 47, О'Ши, 81

Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 87), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо (Стерлінг, 74), Фернандес — Палмер, Галлагер (Мадуеке, 63), Мудрик — Джексон

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Вітіньо да Сілва — Брун Ларсен (Браунгілл, 47), Каллен, Берге, Одобер (Гудмундссон, 71) — Амдуні (Тейлор, 45), Фостер (Родрігес, 70) 

Попередження: Кукурелья, Галлагер — Ассіньйон, Каллен, Естев. 

Вилучення: Ассіньйон, 41. 