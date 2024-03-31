У клубі розглядають можливість із трансфером форварда.
Омар Мармош - Getty Images
31 березня 2024, 16:34
Ліверпуль цікавиться Омаром Мармошем — повідомляє ресурс Goal Com.
У випадку трансферу Мохамеда Салаха можуть розглядатися варіанти із заміною для свого лідера, серед яких називається Мармош.
Наразі Омар виступає у Айнтрахті Франкфурт. До цього форвард виступав у Вольфсбурзі. Також на його рахунку на даний момент 29 матчів за збірну Єгипту.
Цього сезону 25-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 15 голів і віддав 6 асистів.