Англія

У клубі розглядають можливість із трансфером форварда.

Ліверпуль цікавиться Омаром Мармошем — повідомляє ресурс Goal Com.

У випадку трансферу Мохамеда Салаха можуть розглядатися варіанти із заміною для свого лідера, серед яких називається Мармош.

Наразі Омар виступає у Айнтрахті Франкфурт. До цього форвард виступав у Вольфсбурзі. Також на його рахунку на даний момент 29 матчів за збірну Єгипту.

Цього сезону 25-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 15 голів і віддав 6 асистів.