Англія

Мерсисайдці тимчасово вийшли в лідери чемпіонату Англії.

У 30-му турі АПЛ Ліверпуль приймав Брайтон на Енфілді.

Господарі не надто вдало розпочали гру, пропустивши вже на 3-й хвилині від Велбека. В середині першого тайму Луїс Діас відновив статус-кво, а в середині другої половини зустрічі Салах вивів господарів вперед після пасу від Мак Аллістера — 2:1.

Ліверпуль забив і втретє, але м’яч Діаса скасували через міліметровий офсайд.

Перемога дозволила Ліверпулю вийти на перше місце. Підопічні Клоппа там і залишаться, якщо Арсенал втратить очки в матчі з Ман Сіті. Брайтон на 9 місці.

Ліверпуль — Брайтон 2:1

Голи: Діас, 27, Салах, 65 - Велбек, 2

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Мак Аллістер, Ендо, Собослаї (Гравенберх, 90) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 84), Луїс Діас (Гакпо, 89)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Лемпті (Буонанотте, 70), Балеба, Гросс, Еступіньян (Барко, 90) — Адінгра (Фергюсон, 84), Модер (Лаллана, 84) — Велбек

Попередження: Аллістер, Дейк, Гомес, Ендо, Гакпо — Гросс, Велбек, Гек