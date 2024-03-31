Англія

Наставник дав свій коментар.

"Ми взяли одне очко. Ми старалися. Ми не створили багато моментів, як і Арсенал. Вони оборонялися дуже компактно, ми не могли відібрати м'яч за допомогою високого пресингу, тому що вони були на місці під час першого і другого контакту. Вони сильні фізично і грають на високому рівні.

У них була пара моментів, коли ми втрачали м'яч. Але гра була дуже напруженою, ми були такими, як зазвичай — трохи не вистачило у фінальній третині поля, але було непросто", — наводить слова Гвардіоли BBC.