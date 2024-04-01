Англія

Наставник дав свій коментар.

"Матч вийшов по-справжньому напруженим. Сьогодні ми зробили ще один важливий крок.

У Сіті є можливість змінювати склади, і це багато в чому допомагає їм. Вони дуже сильні фізично, але я думаю, що ми чудово впоралися. Думаю, що у нас були найяскравіші моменти. Часом ми були по-справжньому агресивні і доставляли м'яч у дуже вигідні позиції.

Наша боротьба була феноменальна — як індивідуальна, так і командна", — наводить слова Артети BBC.