Англія

Англієць проводить відмінний сезон за Челсі.

У складі синіх обидва голи забив нападник Коул Палмер. Як повідомляють британські ЗМІ, Палмер став першим гравцем Челсі після Едена Азара, який забив у п'яти домашніх матчах поспіль. Азару подібне вдавалося 10 років тому.

У поточному сезоні АПЛ Палмер уже набрав 21 очко за системою "гол+пас": на його рахунку 13 голів і 8 гольових передач.

Більше в першому сезоні за синіх робили лише Джиммі Флойд Гассельбайнк (32 у сезоні-2000/01) і Дієго Коста (23 у сезоні-2014/15).