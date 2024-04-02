Англія

Тренер "шпор" висловився про можливий викуп німецького форварда.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував майбутнє орендованого нападаючого Тімо Вернера у Лейпцига.

"Рішення буде прийнято у відповідний час. Я вважаю, що він став для нас чудовим придбанням. Він є дуже важливою частиною нашої структури, і я думаю, що він може продовжувати вдосконалюватися", — наводить слова Постекоглу журналіст Бен Джейкобс у твіттері.

У нинішньому сезоні Вернер провів 10 поєдинків за Тоттенгем, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Після 29 ігор Тоттенгем набрав 56 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.