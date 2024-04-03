Англія

Востаннє вінгер грав із перших хвилин аж у липні 2020 року.

Правий вінгер Ріс Нельсон з'явився у стартовому складі Арсеналу на матч АПЛ вперше за 1,358 днів (3 роки, 263 дні), повідомляє OptaJoe.

Попередня поява англійця в основі лондонців припадає на 36-й тур чемпіонату Англії-2019/20. Тоді, 20 липня 2020 року, Арсенал приймав Ліверпуль і здобув перемогу над ним (2:1). Нельсон відзначився вирішальним голом (дебютним для нього у рамках турніру) у тому матчі.

Лише півзахисник Матьє Фламіні (5 років і 162 дні) та захисник Сол Кемпбелл (3 роки та 296 днів) мали довші перерви між появами у старті Арсеналу в АПЛ.

Нагадаємо, зараз лондонці приймають на Емірейтс Стедіум Лутон Таун. До старту колективу Мікеля Артети також повернувся українець Олександр Зінченко.