Зінченко повернувся до старту Арсеналу на матч із Лутоном

Востаннє він грав за лондонців із перших хвилин ще на початку лютого.
Олександр Зінченко, Getty Images
03 квітня 2024, 20:42
У рамках 31 туру АПЛ Арсенал прийматиме Лутон Таун на Емірейтс Стедіум. Команди вже оголосили свої стартові склади.
Місце серед основної 11-ки лондонців знайшлося і для українського лівого захисника Олександра Зінченка.
Сьогоднішня зустріч буде для Зінченка 30-ю у всіх турнірах протягом поточного сезону. На рахунку 27-річного гравця гол і два асисти.
Нагадаємо, поєдинок Арсенал — Лутон Таун розпочнеться о 21:30 за київським часом.