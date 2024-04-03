football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР

  • Англія

    03 квітня 2024, 20:42

    Зінченко повернувся до старту Арсеналу на матч із Лутоном

    Востаннє він грав за лондонців із перших хвилин ще на початку лютого.

    Олександр Зінченко, Getty Images
    Олександр Зінченко, Getty Images 03 квітня 2024, 20:42

    У рамках 31 туру АПЛ Арсенал прийматиме Лутон Таун на Емірейтс Стедіум. Команди вже оголосили свої стартові склади.

    Місце серед основної 11-ки лондонців знайшлося і для українського лівого захисника Олександра Зінченка.

    Сьогоднішня зустріч буде для Зінченка 30-ю у всіх турнірах протягом поточного сезону. На рахунку 27-річного гравця гол і два асисти.

    Нагадаємо, поєдинок Арсенал — Лутон Таун розпочнеться о 21:30 за київським часом.

    Люди

    Олександр Зінченко

    Команди

    Арсенал

    Джерела

    ФК Арсенал (Лондон)

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Коббі Мейну, getty images

    Англія

    03 апреля 2024Коббі Мейну: 18-річний ветеран та унікальний продукт англійського футболу
    Мікель Артета та Пеп Гвардіола, getty images

    Англія

    02 апреля 2024Як Арсенал вийшов на принципово новий рівень в протистоянні з Манчестер Сіті?
    Флоріан Вірц, Getty Images

    Чтиво

    02 апреля 2024Золотий м'яч-2024. Гірассі змістив Довбика, Вірц увірвався в гонку
    І хто зупинить цю машину? / ФОТО: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    02 апреля 2024Ярмоленко повертається, правий вінгер найкращий — але це дві різні людини: підсумки 22-го туру УПЛ
    30 тур, Premier League

    Микита Євтушенко

    01 апреля 2024Шахова партія Гвардіоли і Артети, суцільний жах від Манчестер Юнайтед, Ліверпуль знову лідер: підсумки 30 туру АПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    01 апреля 2024"Пропоную петицію, щоб Україна завжди починала матч з рахунком 0:1 на користь суперника": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Збірна України - Getty Images

    Роман Котляр

    29 марта 2024Більш прагматичний стиль, успішні зміни і міцний характер: висновки щодо збірної України Реброва
    Едуардо Ітурральде Гонсалес - The Athletic

    Іспанія

    29 марта 2024Колишній арбітр Ла Ліги Ітурральде: Ніхто у футболі насправді не хоче справедливості — усі хочуть вигоди

    Фото: theplayerstribune

    Чтиво

    28 марта 2024Ендрік. Лист до брата. Як тільки ми забуваємо, звідки прийшли, то ризикуємо втратити свій шлях
    goal.com

    Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    28 марта 2024ТОП-10 гравців, які, швидше за все, пропустять Євро-2024
    Джамал Мусіала, Getty Images

    Чтиво

    27 марта 2024Мусіала: Я більше не Бембі
    збірна України, Getty Images

    Микита Євтушенко

    26 марта 2024Яремчук та Довбик — у старті (?): допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Ісландії
    Збірна Ісландії - Getty Images

    Роман Котляр

    25 марта 2024Реформа, яка змінила футбол, Книга рекордів Гіннеса, лідер — одноклубник Маліновського: знайомимось зі збірною Ісландії

    Данило Кревсун - Фото Google

    Роман Котляр

    25 марта 2024Данило Кревсун: Хочу дебютувати у третій Бундеслізі, а далі пробитися до основної команди Боруссії Дортмунд

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    25 марта 2024"Нарешті за понад 30 років ми на останніх хвилинах, а не нас": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Як гравець Ребров вже перемагав / Фото: Komanda

    Віталій Пасічний

    24 марта 2024Гол Реброва, промах Коноплянки, дебют Бесєдіна: як проходили попередні матчі наших із ісландцями
    Боснія і Герцеговина - Україна - Getty Images

    Роман Котляр

    22 марта 2024Хороший матч-менеджмент від Реброва, ефективний стартовий план Боснії і Герцеговини: тактичний розбір матчу збірної України
    СЕРГІЙ РЕБРОВ, ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ УАФ

    Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    21 марта 2024Допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Боснії та Герцеговини
    Андрій Шевченко / Getty Images

    Віталій Пасічний

    21 марта 2024“Сашко, де ти гуляв?”, Педерсен та багато іншого: як Україна грала попередні плей-оф
    Недавно й давно одночасно / Getty Images

    Віталій Пасічний

    20 марта 2024Булави Ярмоленко та Пятову, бан П'яничу та Колашинацу. Як проходили попередні матчі України з боснійцями
    Боснія і Герцеговина, Getty Images

    Роман Котляр

    20 марта 2024Досвідчені гравці у кожній лінії, стилістично зручний опонент для збірної України: знайомимось зі збірної Боснії і Герцеговини

    Атлетіко Сорокаба - The Athletic

    Чтиво

    19 марта 2024Історія маленького бразильського клуба, який видав себе за "селесао" та обдурив диктаторську Північну Корею
    Шапаренко у снігу бореться з дебютантом професійного футболу / Фото: ФК ЗОРЯ

    Віталій Пасічний

    18 марта 2024Динамо перемагає юніорів Зорі, Кривбас — нові “мужики”. Підсумки 21-го туру УПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    18 марта 2024"Судакову не можна в Манчестер Сіті — нам у збірній ще один лівий захисник не потрібен": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    GETTY IMAGES

    Рейтинг букмекерів

    16 марта 2024Гарячий вікенд: вогняний матч в Іспанії та злий Інтер
    Шеффілд Юнайтед Найгірша Команда - The Athletic

    Англія

    15 марта 2024Шеффілд Юнайтед — найгірша команда в історії АПЛ: про що говорять цифри

    Premier League

    Микита Євтушенко

    13 марта 2024Останній танок Клоппа та Гвардіоли зі скандалом VAR, український ураган зніс Ньюкасл: підсумки 28 туру АПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    11 марта 2024"Футбольна мудрість каже: якщо Реал грає як лайно в плей-оф, то безсумнівно виграє Лігу чемпіонів": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    2. Бундесліга, Getty Images

    Німеччина

    11 марта 20242. Бундесліга-2023/24. Хто нагору?
    Шахтар не без проблем, але справляється із труднощами / Фото: ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    10 марта 2024У Шахтаря виходить Кевін, у Динамо — Беніто, у Дніпра-1 — ніхто. Підсумки 20-го туру УПЛ
    Чемпіоншип, Getty Images

    Англія

    08 марта 2024Чемпіоншип-2023/24. Хто нагору?
    Серія Б, Getty Images

    Італія

    06 марта 2024Серія Б-2023/24. Хто нагору?
    Маркус Рашфорд, The Players' Tribune

    Чтиво

    06 марта 2024Маркус Рашфорд. Хто я насправді
    Premier League

    Микита Євтушенко

    05 марта 2024"Премія Дарвіна", лише три удари від МЮ у дербі Манчестера, Арсенал змушує фанатів тікати: підсумки 27 туру АПЛ

    Стрічка новин

    Англія. Новини

    Англія. Прем'єр-ліга

    # 03 квітня 2024 І О
    1 Ліверпуль Ліверпуль 29 67
    2 Арсенал Арсенал 29 65
    3 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 29 64
    4 Астон Вілла Астон Вілла 30 59
    5 Тоттенгем Тоттенгем 30 57
    6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 48
    7 Вест Гем Вест Гем 31 45
    8 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 44
    9 Брайтон Брайтон 29 42
    10 Вулвергемптон Вулвергемптон 30 42
    11 Борнмут Борнмут 30 41
    12 Челсі Челсі 28 40
    13 Фулгем Фулгем 31 39
    14 Крістал Пелес Крістал Пелес 30 30
    15 Брентфорд Брентфорд 30 27
    16 Евертон Евертон 30 26
    17 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 31 25
    18 Лутон Таун Лутон Таун 30 22
    19 Бернлі Бернлі 31 19
    20 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 29 15

    детальна таблиця

       