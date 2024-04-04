Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував хет-трик свого підопічного у ворота Астон Вілли.

Напередодні Манчестер Сіті здобув упевнену перемогу на власному полі над бірмінгемською Астон Віллою в тридцять першому турі англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Сіті — Астон Вілла 4:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення гри прокоментував виступ нападника власної команди, Філа Фодена, на рахунку якого три забитих м’ячі.

"У нього в жилах течуть голи, і він повинен це використовувати. Що я можу ще сказати, коли він забиває три голи? Філ не дуже добре почав матч, але з часом він значно покращився. Коли грає в центральній зоні, він має гарне відчуття голу.

Він може робити все, що захоче. Він дійсно висококласний гравець, ми це знаємо, але він все ще росте, тому з часом повинен розуміти гру краще.

Фоден та де Брюйне? Це буде залежати від того, як ми будемо грати. Якщо ми будемо грати добре, то Філ буде постійно в останній третині та забиватиме голи. Якщо ми будемо грати як лайно, вибачте, він не буде забивати голи.

Філ робить це не для себе — йому потрібен прогрес команди", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє в гостях у лондонського Крістал Пелес.