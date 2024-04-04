Англія

Команда Пепа продемонструвала яскравий перформанс.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Астон Віллою (4:1). Його слова наводить BBC.

"Ми провели дуже хороший матч. Місяць тому на "Вілла Парк" вони були кращими. Сьогодні кращими були ми.

Манчестер Сіті втратив багато моментів, але створив теж багато. Ми дуже добре виглядали в центральній зоні завдяки Фодену, Льюїсу та Родрі. Флангові гравці, Гріліш та Доку, теж зіграли добре. Загалом, хороший матч. Ми могли забити більше голів.

Ми випускаємо певних футболістів не тільки для того, щоб дати іншим відпочити, а й для того, щоб перемогти. Нам потрібна свіжість, ми лише три дні тому грали проти Арсеналу. Через такий насичений графік відпочинок був необхідний", — заявив Пеп.\