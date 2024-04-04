Англія

Наставник манчестерської команди озвучив головну ціль на сезон.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що пріоритетною ціллю для його команди є потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

- У Ліверпуля і Арсеналу більше очок, ніж у нас, тому вони фаворити. Але нам важливо вийти в Лігу чемпіонів. Ми близькі до цього, участь у цьому турнірі важлива з багатьох причин. Перемога над Астон Віллою – величезний крок до участі в Лізі чемпіонів, – заявив Гвардіола.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла у матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги-2023/24.