Англія

Заслужена перемога "Сіті".

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував важку поразку своєї команди від Манчестер Сіті (1:4) в рамках 31-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "Вілланів".

"Я трохи розчарований, але ми намагалися боротися до 60-ї хвилини, поки вони не забили свій третій гол.

Ми планували змінити деяких гравців, але після того, як вони забили третій гол, це стало складніше. Вони сильно тиснули і контролювали гру більше, ніж ми.

Ми повинні змиритися з результатом. Нам треба було дати шанс зіграти деяким гравцям, таким як Робін Ольсен, Тіму Айрігбунаму, Джону Дурану, Ніколо Дзаньоло і Моргану Роджерсу. Я радий, що у них була можливість набути впевненості і стати сильнішими. Нам знадобиться багато гравців для наступних матчів, які на нас чекають наприкінці сезону", — сказав Емері.