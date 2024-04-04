Англія

Наставник прокоментував відсутність іспанця в заявці.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі вважає, що Ансу Фаті необхідно поліпшити фізичну форму.

Вінгер, орендований у Барселони, не потрапив у заявку на вчорашній матч АПЛ проти Брентфорда (0:0)

"Що стосується Фаті та Валентина Барко, то я вирішив не включати їх у заявку на цю гру. Я хотів, щоб вони попрацювали індивідуально і поліпшили свої фізичні кондиції.

Фаті здорово працює, але у мене інші очікування від нього. Моя думка про нього не змінилася, це один із найталановитіших гравців у світі", — сказав Де Дзербі.

У поточному сезоні Фаті провів 15 матчів в АПЛ і забив два голи.