Англія

Статистичні портали оцінили дії українського вінгера у шаленій вчорашній зустрічі на Стемфорд Брідж.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі здійснив справжнє божевілля на Стемфорд Брідж, перевернувши хід протистояння з Манчестер Юнайтед із ніг на голову та здобувши вольову перемогу з рахунком 4:3.

У стартовому складі команди Маурісіо Почеттіно на поєдинок із "червоними дияволами" вийшов правий вінгер збірної України Михайло Мудрик, який до заміни на 71-ій хвилині на Рахіма Стерлінга результативними діями не відзначився, проте взяв участь у моменті з першим призначеним пенальті проти Марка Кукурельї.

23-річний українець за свій виступ отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 6,5, тоді як Sofascore поставив Михайлові трохи вищий бал — 6,7. Відомий ресурс Flashscore оцінив гру Мудрика в 6,8, а портал Fotmob зупинився на оцінці 6,6.

WHOSCORED:

SOFASCORE:

FLASHSCORE:

FOTMOB:

Щодо найкращого гравця минулого матчу в цілому, то тут очікувано та одноголосно було вибрано автора перемоги та хет-трика Коула Палмера.

Серед усіх вищезгаданих статистичних порталів тільки Fotmob пожалів для англійця максимальний бал у вигляді 10 та поставив оцінку 9,8.

Дивитися відео голів та огляд матчу Челсі — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.