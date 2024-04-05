Англія

Фантастичний матч.

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо висловився щодо матчу 31-го туру АПЛ з лондонським Челсі (4:3), у якому "червоні дияволи" упустили перемогу, двічі пропустивши на 90+10-й та 90+11-й хвилинах зустрічі.

"Дуже боляче. Ми заслуговували на більше, ми віддали все, але нічого не отримали від цієї гри. У неділю буде нова можливість показати те, на що ми здатні. Дякуємо фанатам, які приїжджають до інших міст, щоб завжди підтримувати нас", — написав аргентинець в соцмережі Instagram.

Зазначимо, що у матчі з Челсі, Гарначо відзначився двома забитими м'ячами.

Загалом, цього сезону аргентинський вінгер відіграв за МЮ 40 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.