Англія

Португалець відзначив аргентинського футболіста МЮ.

Колишній вінгер Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Нані прокоментував гру аргентинського півзахисника "червоних дияволів" Алехандро Гарначо. Його слова наводить Goal.com.

"Коли я дивлюся на Гарначо, він нагадує мені мене самого. У нього навіть футболка під номером 17 — той самий номер, який був у мене.

Коли він змінив номер у цьому сезоні, він почав забивати, тож це добре для нього.

Він не боїться атакувати захисників та простір, здійснювати ривки, робити передачі. Він дуже хороший гравець, і у нього є багато часу, щоб поліпшити свою гру і стати сильнішим.

У майбутньому він стане фантастичним футболістом. Його гра більше схожа на мою, коли я був у Манчестері, ніж на гру Роналду.

Він дуже цікавий гравець, і я сподіваюся, що в майбутньому він зможе виграти титули з Манчестер Юнайтед та допомогти йому знову досягти успіху", — заявив Нані.