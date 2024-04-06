Як і без сильного тренера неможлививй успіх гравців.
Артета, getty images
06 квітня 2024, 13:25
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета вивсловився про свої цілі та амбіції. Його слова наводить goal.com.
"Потрібно працювати щодня, керуватися своїми цінностями, ідеями, слідувати своїй інтуїції. Потрібно бути послідовним, дисциплінованим, а потім залучати найкращі таланти, бо без гравців неможливий успіх тренера.
Всі очікують, що ти приймеш рішення і зробиш щось важливе. Футболісти дивляться на тебе з надією отримати правильні відповіді.
Я завжди говорив, що немає нічого кращого, ніж бути гравцем, але зараз я в цьому не впевнений. Коли в тебе є бачення, ідея або план зробити щось, і це відбувається насправді, і ти можеш об'єднати стільки людей, це дуже круто. Це унікальне відчуття для тренера, яке ти не отримаєш, будучи гравцем", — заявив Артета.