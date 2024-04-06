Англія

Як і без сильного тренера неможлививй успіх гравців.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета вивсловився про свої цілі та амбіції. Його слова наводить goal.com.

"Потрібно працювати щодня, керуватися своїми цінностями, ідеями, слідувати своїй інтуїції. Потрібно бути послідовним, дисциплінованим, а потім залучати найкращі таланти, бо без гравців неможливий успіх тренера.

Всі очікують, що ти приймеш рішення і зробиш щось важливе. Футболісти дивляться на тебе з надією отримати правильні відповіді.

Я завжди говорив, що немає нічого кращого, ніж бути гравцем, але зараз я в цьому не впевнений. Коли в тебе є бачення, ідея або план зробити щось, і це відбувається насправді, і ти можеш об'єднати стільки людей, це дуже круто. Це унікальне відчуття для тренера, яке ти не отримаєш, будучи гравцем", — заявив Артета.