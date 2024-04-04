Англія

Коментар наставника Арсеналу Мікеля Артети після матчу з Лутоном.

В матчі 31-го туру АПЛ Арсенал здолав Лутон — 2:0. Після гри головний тренер лондонців Мікель Артета висловив свою думку щодо боротьби за золото АПЛ.

"Ми на вершині ліги, дійсно близькі до чемпіонства, адже показуємо послідовність у результатах і якість у грі. Це необхідно, щоб мати можливість боротися за найвищі місця. Тепер ми маємо готуватися до Брайтона.

Торішня чемпіонська гонка? Я дійсно не можу згадати, як я відчував себе торік. Моя команда продовжувала зростати, ми намагалися щосили, але, зрештою, не зробили достатньо, щоб випередити Ман Сіті. Іноді просто потрібно визнати стабільність і якість інших команд, як це зробили ми. Цього сезону ми вирішили спробувати пройти цей шлях знову, і ось ми тут", — сказав іспанець.

Звіт про матч Арсенал — Лутон читайте за посиланням.