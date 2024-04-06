Англія

Завершилися п'ять матчів у рамках 32-го туру чемпіонату Англії.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон приймав на своєму полі Бернлі у протистоянні борців за збереження прописки в еліті.

Переможця матчу визначив єдиний гол Домініка Калверта-Льюїна наприкінці першого тайму, який став можливим через індивідуальну помилку голкіпера "бордових" Аріджанета Мурича.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко традиційно вийшов у старті та провів на полі увесь матч.

Евертон — Бернлі 1:0

Гол: Калверт-Льюїн, 45+2

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг (Гаррісон, 83), Гарнер, Гомеш, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 83)

Бернлі: Мурич — Ассіньйон (Гудмундссон, 83), О'Ши, Естев, Тейлор (Амдуні, 84) — Фостер, Каллен, Берге, Брун Ларсен (Браунгілл, 69) — Одобер (Родрігес, 83), Фофана (да Сілва, 62)

Попередження: Тарковські, Гомеш — Берге

Вилучення: О'Ши, 67

У паралельному матчі Борнмут із українським центральним захисником Іллєю Забарним у стартовому складі вирушив у гості до Лутона.

Господарі поля відповіли на неймовірний камбек "вишень" у матчі першого кола, продемонструвавши на цей раз вже свій характер.

Лутон поступався Борнмуту в один м'яч, проте у заключному відрізку поєдинку зумів не просто зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу завдяки голу Морріса на 90-ій хвилині.

Лутон Таун - Борнмут 2:1

Голи: Кларк, 73, Морріс, 90 - Таверньє, 52

Лутон Таун: Камінські — Хашіока (Оньєдінма, 62), Менгі, Берк — Каборе, Кларк, Барклі, Дауті — Таунсенд (Беррі, 62), Чонг (Вудроу, 80) — Морріс

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Келлі, Керкез (Сенесі, 86) — Кук (Скотт, 87), Крісті — Семеньйо (Унал, 69), Клюйверт (Біллінг, 68), Таверньє (Уаттара, 59) — Соланке

Брентфорд вирушив у гості до Астон Вілли, де зробив вражаючу спробу камбеку в другому таймі, коли за короткий проміжок часу за рахунку 0:2 на користь суперника забив аж три м'ячі.

Втім, на 81-ій хвилині Воткінс своїм голом трохи зіпсував настрій гравцям Брентфорда своїх другим голом у матчі, а виходу після цього на заміну українського центрального півзахисника Єгора Ярмолюка та ключового бомбардира команди Айвена Тоуні не вплинули на підсумковий результат — 3:3.

Астон Вілла — Брентфорд 3:3

Голи: Воткінс, 39, 81, Роджерс, 46 - Занка, 59, Мбемо, 61, Вісса, 68

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 90) — Бейлі (Дуран, 90), Макгінн, Луїс, Роджерс (Дзаніоло, 69) — Тілеманс (Діабі, 90) — Воткінс

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Дамсгор (Оньєка, 85), Янельт, Єнсен (Ярмолюк, 85), Регілон (Льюїс-Поттер, 76) — Мбемо (Мопе, 85), Вісса (Тоуні, 85)

Попередження: Карлос, Луїс — Дамсгор, Вісса

Ньюкасл Юнайтед у непростому протистоянні зумів вирвати мінімальну перемогу над Фулгемом завдяки голу Бруно Гімараеса на 81-ій хвилині.

Фулгем — Ньюкасл Юнайтед 0:1

Гол: Гімараес, 81

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Палінья (Броя, 85), Керні (Лукич, 65) — Івобі, Перейра (Вілсон, 65), Вілліан (Траоре, 65) — Муніз (Хіменес, 86)

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Крафт, Шер, Берн, Голл (Дамметт, 90) — Лонгстафф, Гімараес, Віллок (Андерсон, 40) — Мерфі (Барнс, 65), Ісак, Гордон (Рітчі, 90)

Попередження: Лукич — Крафт, Лонгстафф

Вест Гем доєднався до творців вольових перемог у цьому турі АПЛ, коли мінімально поступаючись Вулвергемптону в рахунку після першого тайму зумів після перерви перевернути ситуацію на табло завдяки двом голам у заключному відрізку.

На дев'ятій компенсованій хвилині "вовки" могли врятувати нічию, але гол англійця українського походження Макса Кілмана відмінили через офсайд.

Вулвергемптон - Вест Гем 1:2

Голи: Сарабія (пен), 32 (пен), Пакета, 73 (пен) Ворд-Праус, 85

Вулвергемптон: Са (Траоре, 80) — Буено, Кілман, Тоті — Семеду, Гомес, Дойл, Аїт-Нурі (Кунья, 55) — Доерті, Леміна (Чівоме, 80) — Са (Траоре, 80)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал (Джонсон, 46), Мавропанос, Зума, Палмьєрі — Альварес, Соучек (Антоніо, 46) — Кудус, Ворд-Праус, Пакета — Боуен (Крессвелл, 54)

Попередження: Гомес, Тоті, Траоре — Палмьєрі, Пакета, Сарабія