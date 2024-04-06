Англія

Дубль розкішного де Брюйне допоміг Манчестер Сіті у вольовому стилі здолати Крістал Пелес

Команда Хосепа Гвардіоли шокувала невдалою грою в обороні в першому таймі, але після перерви розставили все на свої місця.

Крістал Пелес — Манчестер Сіті, Getty Images

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Крістал Пелес — Манчестер Сіті 2:4

Голи: Матета, 3, Едуар, 86 — де Брюйне, 13, 70, Льюїс, 47, Голанд, 66



Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Лерма — Муньйос, Вортон, Г'юз (Ахамада, 83), Мітчелл (Клайн, 75) — Езе (Шлупп, 64), Матета (Едуар, 75), Аю (Олісе, 74).



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол (Аканджі, 46) — Родрі (Ковачич, 74) — Бобб, де Брюйне (Сілва, 90+2), Альварес (Нунеш, 74), Гріліш — Голанд.



Попередження: Матета — Гвардіол