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Крістал Пелес — Манчестер Сіті 2:4
Голи: Матета, 3, Едуар, 86 — де Брюйне, 13, 70, Льюїс, 47, Голанд, 66

Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Лерма — Муньйос, Вортон, Г'юз (Ахамада, 83), Мітчелл (Клайн, 75) — Езе (Шлупп, 64), Матета (Едуар, 75), Аю (Олісе, 74).

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол (Аканджі, 46) — Родрі (Ковачич, 74) — Бобб, де Брюйне (Сілва, 90+2), Альварес (Нунеш, 74), Гріліш — Голанд.

Попередження: Матета — Гвардіол