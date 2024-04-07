Україна

Зустріч із Рухом є для півзахисника ювілейною.

Домашній матч із Рухом у 23 турі УПЛ є для опорного півзахисника та капітана Шахтаря Тараса Степаненка 500-м на клубному рівні у всіх турнірах, передає офіційний сайт чемпіонату України.

За "гірників" Степаненко провів 417 поєдинків, тоді як ще 83 — за Металург. На рахунку опорника 355 матчів в УПЛ, 70 у Лізі чемпіонів, 35 у Кубку України, 29 у Лізі Європи та 11 у Суперкубку України.

Протягом цих 500 зустрічей 34-річний українець записав на свій рахунок 30 голів і 27 асистів (за даними transfermarkt).

За збірну України Степаненко провів 81 матч (4 голи та асист).